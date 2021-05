Il nuovo prefetto di Genova Franceschelli: “Cantieri autostrade tema prioritario”

Genova. Certamente il tema delle autostrade e delle chiusure è un tema già oggi all’attenzione di questo ufficio. Stamattina abbiamo fatto un primo punto con i rappresentanti delle forze dell’ordine. Dovremo capire se questo modello che si tra provando è veramente l’unico e il più efficace o se c’è qualche aggiustamento da fare. Credo che nessuno di noi abbia bacchette magiche in questo momento e quindi occorre anche sperimentare facendo eventualmente anche dei passi indietro”. Ha le idee chiare sulle priorità che lo aspettano Renato Franceschelli che da oggi è il nuovo prefetto di Genova. Franceschelli, classe 1957, arriva da Padova, dove ha gestito tutta l’emergenza pandemia “che per noi è cominciata prima che per il resto del Paese – ha ricordato questa mattina nel suo primo incontro con la stampa – con il primo morto italiano per Covid il 21 febbraio 2020”, ma è originario di Napoli ed è contento “di poter ritrovare il mare”.

“La mia porta è generalmente aperta – ha esordito – e il confronto che voglio avere è con tutte le realtà sociali e con tutti i gruppi intermedi che sicuramente anche in questa città giocano un ruolo importante”. Sa di arrivare in una città non semplice, che dopo la tragedia del ponte ora dovrà faticare per rialzarsi economicamente dopo la pandemia a cui si aggiunge il disastro delle autostrade. Ma è fiducioso in una ripresa, come ha scritto questa mattina nella lettera indirizzata alla città.

Il nuovo prefetto sa anche che ci sono vertenze storiche con cui dovrà confrontarsi cominciare dall’ex Ilva e che lo sblocco dei licenziamenti potrà crearne di nuove. Franceschelli arriva a Genova a meno di due mesi dal ventennale del G8 che già ha creato un scontro tra amministrazione comunale e la rete degli organizzatori sulla concessione di spazi: “Il ventennale del G8 sarà un momento delicato, so che è una frattura per la città e spero di poter dare un contributo nel mettere un cerotto definitivo”

“Io mi riconosco una sola dote: quella della pazienza e della mediazione – ha detto – Spero di esercitarla anche in questo caso trovando buona volontà e disponibilità da parte di tutti perché gli accordi si fanno con più parti. Sono convinto che come già è avvenuto per il decennale e per altri anniversari anche il ventennale si possa svolgere in modo sereno e senza traumi per nessuno. Confido nella disponibilitò di tutti e lo verificherò nei prossimi giorni incontrando da un lato la rete degli organizzatori dall’altra ovviamente le istituzioni locali che hanno il compito di autorizzare o concedere gli spazi chiesti e su questo sono convinto che si possano trovare le mediazioni giuste”.

Tra i temi a cui il nuovo prefetto tiene molto quello della sicurezza sul lavoro: “Capirò nelle prossime settimane quale è il livello di sensibilità su questo temo e se sarà necessario vedremo di alzarlo ulteriormente”.