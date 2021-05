Il negozio dei presepi non c’è più: la “Butteghetta Magica” ha chiuso per sempre

Genova. Scatoloni, scaffali liberi e le vetrine svuotate. Questo il triste spettacolo a cui la Genova delle antiche botteghe sta assistendo in questi giorni, giorni in cui la “Butteghetta Magica” di via della Maddalena sta chiudendo, per sempre, i battenti.

Daniela Tinello, quindi, non ce l’ha fatta: l’avevamo lasciata a novembre mentre tentava il tutto per tutto per provare a salvare la piccola ma conosciutissima bottega artigiana che produceva e vendeva statuine e allestimenti per presepi, diventata negli decenni protagonista dei carruggi genovesi, e tappa fissa per lo struscio natalizio di grandi e piccini. L’appello a trovare qualcuno che potesse rilevare la licenza purtroppo non ha trovato nessun “salvatore”, e anche la stella cometa sembra non essere arrivata: e così quella bandiera bianca che a fine anno si stava innestando, questa volta sventola per davvero.

A confermarlo la proprietà dei locali, che nei prossimi giorni riprenderà, suo malgrado, le chiavi del negozio: “Si è fatto di tutto per far proseguire questa attività, unica, ma sono state tante le difficoltà per la titolare – ci spiega – abbiamo provato a trovare un “erede” che potesse prendere in mano e proseguire la tradizione, ma delle trattative che sono intavolate nessuna è arrivata al termine“.

Anche l’amministrazone comunale è scesa in campo per salvare questo negozio simbolo, consegnando a febbraio la targa di bottega storica, ma inutilmente: con buone probabilità la licenza sarà riconsegnata al Comune e una pagina di storia della nostra città si chiuderà per sempre. Resta da capire cosa prenderà il posto della “Butteghetta Magica”, situato nel cuore del tessuto commerciale dei vicoli: “Siamo disponibili sia all’affitto che alla vendita – spiega la proprietà – ma vogliamo ovviamente proposte concrete e di qualità, non esiste solo il soldo“.