Il liceo Pertini dedica un’aula a Gaia Morassutti, la 16enne morta nell’incidente di Quezzi

Genova. Gli studenti del liceo Pertini sono riusciti a mantenere fede alla promessa: un’aula della loro scuola verrà intitolata a Gaia Morassutti, la 16enne morta a novembre dopo essere rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente di piazzetta Pedegoli a Quezzi, provocato da un’auto a folle velocità condotta dal 23enne Luca Bottaro.

A portare il nome di Gaia sarà proprio l’aula che tutti i giorni ospitava lei e i suoi compagni. Lì c’è ancora il suo banco, che l’ha vista seduta per l’ultima volta il 23 ottobre 2020.

Tra le altre iniziative sono previste in futuro la creazione di una borsa di studio intitolata a Gaia, l’apertura di uno sportello di ascolto. È già attivo da alcuni mesi un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento svolto dai suoi compagni che si chiama “Con Gaia Pcto”

“Gaia era (ma vorremo dire che è ancora) una studentessa della 3B dell’indirizzo liceo delle scienze umane del liceo statale Sandro Pertini. La sua tragica morte (tanto più assurda per la dinamica dell’incidente) ha colpito tutta la comunità scolastica, che fin da subito, come i cittadini del quartiere di Quezzi, dove Gaia abitava, si è mossa con iniziative di solidarietà e sostegno alla famiglia”, ricorda la scuola in un comunicato stampa.

Il funerale di Gaia Morassutti a Quezzi

La cerimonia di intitolazione avrà luogo martedì 1° giugno alle ore 14,30 presso la sede di via Battisti, alla presenza dei familiari di Gaia e dei suoi compagni di classe. “Per ricordare Gaia e pensarla ancora tra noi”.