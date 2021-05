“Il giardino della Sauro non va toccato né ora né mai”, venerdì confermato il flash-mob

Genova. “Il giardino della Sauro non va toccato, né ora né mai”. Sarà questo il tema di un’edizione straordinaria del BicibuSauro che si svolgerà venerdì a Genova in occasione del bike to school nazionale del 28 maggio.

Tutti i bambini della scuola Sauro saranno infatti presenti, la maggior parte in bici, con partenza da piazza Paolo da Novi alle 7.55. Gli alunni a piedi si uniranno in via Medaglie d’oro di Lunga Navigazione che per l’occasione sarà finalmente strada scolastica senza auto.

“Ringraziamo l’assessore Piciocchi per la sua visita nei giorni scorsi – spiega il Comitato genitori della Sauro – ma i nostri piccoli vogliono ribadire fino all’ultimo giorno di scuola l’importanza di tutelare il giardino dove fanno attività didattica, sportiva e l’orto e non per la semplice ricreazione. È l’unica scuola della Liguria che lo fa e forse anche di Italia visto la location unica e nessuno può permettersi di perderla”.

All’evento di venerdì parteciperanno l’assessore comunale alla Formazione Barbara Grosso e l’assessore regionale alla Cultura e Formazione Ilaria Cavo e assisteranno al flash mob che i bambini metteranno in atto nel giardino della Scuola, quello su cui qualche privato ha dimostrato specifico interesse.

La difesa dello spazio scuola della Nazario Sauro è e resta l’obiettivo del Comitato Genitori, delle maestre e degli alunni vecchi e nuovi del plesso, uno spazio unico, che proprio per la sua bellezza fa gola a tanti.