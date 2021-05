Il direttore dell’Asl 4 Petralia riceve il premio In Puero Homo, le congratulazioni Toti

Genova. “Rivolgo le congratulazioni mie e di tutta la Regione Liguria a Paolo Petralia a cui la Società Italiana di Pediatria ha conferito il prestigioso riconoscimento ‘In puero homo’. Questo premio, legato al suo impegno in favore dell’età evolutiva negli anni in cui è stato direttore generale dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, costituisce motivo di orgoglio per tutta la sanità ligure”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, a seguito del conferimento del riconoscimento, di nuova istituzione, al professor Paolo Petralia, attuale direttore generale della Asl4.

“Non possiamo dimenticare – aggiunge Toti – che Petralia ha guidato il Gaslini, hub regionale per l’età pediatrica nella lotta al Covid-19, durante il periodo peggiore della pandemia e poi anche durante i mesi della ripresa delle scuole, nel settembre scorso, con tutta delicata fase di tamponi per l’accertamento della positività al Covid dei bambini in età scolare”.

La cerimonia di conferimento del premio ‘In puero homo’ avverrà il 27 maggio alle ore 17, in modalità telematica, durante il 76° Congresso italiano di Pediatria.