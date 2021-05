Il cordoglio rossoblù per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, la “roccia” che voleva bene al Genoa

“Al Genoa voglio bene raccontava, come osservatore al Ferraris, a chi lo avvicinava per scambiare due parole o una pacca”, con queste parole il Genoa saluta sul proprio sito un’icona del calcio azzurro e mondiale come Tarcisio Burgnich, scomparso nella notte all’età di 82 anni.

Parole di amore per i colori rossoblù che acquisiscono ancora più valore se a pronunciarli è un giocatore che con altre maglie e in altre circostanze ha raggiunto quei traguardi che la maggior parte di coloro che giocano a calcio possono solo sognare. Burgnich (nella foto scelta dalla Figc per ricordarlo) ha infatti vinto con la maglia della nazionale italiana l’Europeo del 1968, l’unico vinto dagli azzurri, e ha partecipato alla spedizione mondiale del 1970, terminata al secondo posto. Suo uno dei goal, quello del momentaneo 2 a 2, nella semifinale di quel campionato del mondo, la celebre “Italia – Germania 4 a 3“, definita “la partita del secolo”.

La “Roccia”, così soprannominato per il modo di stare in campo e per la difficoltà che trovavano gli avversari nel superarlo, ha vinto ben cinque campionati italiani, quattro con l’Inter e uno con la Juventus, e con i nerazzurri ha alzato due volte al cielo la Coppa dei Campioni. Due successi impreziositi dalla conquista delle due Coppe Intercontinentali.

Il Genoa lo ha conosciuto nelle vesti di allenatore. Prima parentesi dal 1984 al 1986 e seconda “edizione” nella stagione 1997/98 in Serie B, quando subentrato a Claudio Maselli riuscì a salvare la squadra, partendo dalla penultima piazza occupata al momento del suo arrivo a Natale.