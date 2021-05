Il consiglio comunale dice sì alla giornata nazionale dell’affido da istituire il 4 maggio

Genova. Il Comune di Genova si impegnerà verso il Governo affinché venga istituita la Giornata Nazionale dell’Affido, da organizzare ogni 4 maggio.

Questo pomeriggio il Consiglio comunale di Genova ha approvato la mozione del PD, prima firmataria Cristina Lodi, che recepisce la richiesta del Tavolo Nazionale Affido. Questo organismo raggruppa le associazioni che in Italia si occupano di affidamento e sul nostro territorio è rappresentato da Affidamento.net.

Attraverso la decisione assunta oggi in Sala Rossa, il Comune di Genova, primo in Italia, conferma una tradizione di eccellenza in ambito di affido familiare avendo anche un regolamento attualmente vigente sul tema.

La scelta della data per questa Giornata si rifà alla nascita della normativa in materia: infatti il 4 maggio 1983 il Parlamento Italiano votava la legge 184 la quale stabiliva che “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia”, ma quando il minore “è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un’altra famiglia, […] in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione”; la risposta a quel suo bisogno è un’altra famiglia che lo accolga”.

Attraverso questa iniziativa si chiede anche un riconoscimento in termini di riflessione su questo strumento a tutela dei minori e di affiancamento delle famiglie di origine, oltre che un maggiore sostegno alle famiglie affidatarie, anche in termini di sostegno economico.