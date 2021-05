Il consiglio comunale di Genova dice sì all’istituzione del garante dei detenuti

Genova. Un percorso iniziato dal Pd genovese nel 2019 e oggi arrivato alla fase decisiva, quello per l’istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, o garante dei detenuti. La proposta di delibera è stata approvata oggi dal consiglio comunale.

“Questo risultato mi dà grande soddisfazione – dichiara la consigliera Pd Cristina Lodi – e arriva al termine di un percorso partecipato in cui sono state coinvolte numerose associazioni che ogni giorno offrono servizio all’interno del carcere”. Da parte della consigliera, in particolare, un ringraziamento alla conferenza regionale del volontariato e giustizia della Liguria e a tutti coloro che durante le audizioni in aula hanno portato il loro contributo, così come le opposizioni.

“Questa proposta vuole contrastare il rischio che il divario fra città e carcere possa essere sempre più forte e marcato e dà alla nostra città un’opportunità che ha in sé sia elementi di garanzia che funzioni di indirizzo, studio e promozione all’accesso ai servizi comunali”, conclude Lodi.

La proposta di delibera sono stati accolti anche gli emendamenti di Forza Italia. “Erano volti a eliminare l’incomprensibile e anche un po’ offensiva incompatibilità del garante con la sola professione di avvocato – commenta il capogruppo Mario Mascia – così come quelli volti a mettere nero su bianco la necessità di una collaborazione del Garante con tutti i soggetti che a vario titolo cooperano già all’interno delle carceri e fuori per assicurare ai detenuti un trattamento umano e dignitoso”.