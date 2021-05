Il Comune di Genova ospite alla mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia

Genova. Il Comune di Genova è ospite del Padiglione Italia alla 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Domenica 30 maggio, alle ore 11, si terrà la VII Conferenza Internazionale De-Sign Environment Landscape City-Resilient Communities organizzata dall’Università di Genova e dedicata alle “Resilient Communities”. Durante la Conferenza l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci presenterà il progetto “Genoa_ Resilient City”, illustrando i programmi presenti e futuri dell’Amministrazione per trasformare Genova in una città resiliente.

La prima parte del panel sarà focalizzata prevalentemente su Genova e sulle strategie legate all’architettura come strumento con cui riqualificare il sistema urbano e migliorare la qualità di vita delle persone. Oltre all’assessore Cenci interverranno per l’Università di Genova il rettore Federico Delfino, il preside della Scuola Politecnica Giorgio Roth, il direttore del dipartimento Architettura e Design Niccolò Casiddu e Giulia Pellegri, Delegata del Rettore e responsabile scientifico della Conferenza.

Le città stanno cambiando e questo richiederà una profonda trasformazione dell’ambiente urbano. Il Comune di Genova ha approvato un documento di visione strategica della resilienza della città, intesa come paradigma smart di trasformazione urbana per essere pronti ad affrontare le grandi sfide legate al grande cambiamento globale.

Il convegno potrà essere seguito in streaming sulla pagina Facebook “Resilient Communities_Venezia” all’indirizzo https://www.facebook.com/ItalianPavilion2021.

“Comunità Resilienti” è il titolo del progetto curato da Alessandro Melis per il Padiglione Italia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, alla 17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, in programma dal 22 maggio al 21 novembre. Scopo del progetto è mettere al centro dell’attenzione la questione del cambiamento climatico e le sfide a esso connesse che interpellano l’architettura. In particolare, il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la resilienza del sistema urbano, produttivo e agricolo e richiede all’architettura nuovi paradigmi con cui ripensarsi e ripensare le città, dando risposte adeguate alla sfida climatica.

“Ospiti in questo grande contesto internazionale – dichiara l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci – illustriamo le azioni e gli strumenti che ci vedranno attori in un periodo di rapida evoluzione e cambiamento. Una strategia volta quindi al rafforzamento della capacità cittadina di adattarsi e di crescere. Genova ancora una volta protagonista per in un sistema in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini, di generare ricchezza in modo sostenibile, di garantire diritti e partecipazione e di aumentare la qualità della vita di tutti i suoi componenti”.