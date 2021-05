Il centro Anidra contro Favis e Cesap: “E’ diffamazione, procederemo”

Genova. “Apprendiamo da alcuni organi di stampa che pseudo associazioni, dalla dubbia legalità e credibilità, in lotta per il ripristino del reato fascista di plagio, già abrogato perché incostituzionale, vogliono equiparare e far credere che i centri olistici siano delle sette. Purtroppo, la ricerca di pubblicità a buon mercato da parte di profittatori privi di ogni cognizione di causa può solo generare confusione oltre che alimentare sospetti sulla professionalità degli operatori del mondo olistico compresi i soci e i collaboratori del Centro Anidra che non risultano né indagati né accusati di alcunché”.

Arriva con una nota la replica del centro Anidra alle accuse delle associazioni Favis e Cesap che ieri avevano diffuso un appello al ministero della Sanità e agli ordini deontologici competenti.

“E’ stato conferito mandato all’avvocato Andrea Vernazza – prosegue la nota – affinché tuteli il decoro, la dignità e la professionalità di ciascuno di noi in ogni sede competente da ogni azione diffamatoria e calunniosa proveniente da chiunque pensi di avere il diritto di infangare la nostra attività che ha alle spalle venticinque anni di storia fatta di premi, riconoscimenti e progettualità”.