Il Basket Pegli all’ultimo respiro prevale a Biella

Genova. Vittoria per le ragazze del Basket Pegli che colgono il foglio rosa nel tempo supplementare.

Pegliesi che si presentano senza Bruzzone e con Vivalda a mezzo servizio e approcciano in maniera immatura all’incontro. Biella all’inizio sbaglia tanto ma nel secondo quarto prende fiducia e ne segna 30, realizzando anche canestri difficili, e va all’intervallo sul più 5.

Al rientro dalla pausa lunga Frandino si scaviglia e la panchina arancioblù fatica oltremodo a trovare un quintetto che tenga il campo. Le genovesi riescono comunque ad arrivare a 9″ dalla sirena sul 67-70 con due viaggi in lunetta di Monachello e Bertini che fanno 1 su 2. Palla a Biella che subisce fallo e va in lunetta con Ramella che fa 0 su 2, rimbalzo di Gandini che viaggia nuovamente al tiro libero, 0 su 2 e altri rimbalzo Biella che realizza dall’arco con Trucano sulla sirena pareggiando a 70.

Supplementare con inerzia a favore delle locali ma le pegliesi della presidentessa Antonella Traversa sono brave a fare quadrato e, nonostante l’espulsione di Canale (fino a quel momento preziosissima vicina a canestro), arrivano agli ultimi possessi sul 76-82 prima di un’altra tripla sulla sirena di Trucano che fissa il 79-82.

“Torniamo a vincere una partita nel finale dopo le sconfitte casalinghe con Amatori e Teen Torino, sicuramente nella partita giocata meno bene – afferma coach Marco Costa -. Alle difficoltà iniziali di organico si sono aggiunti problemi di infortuni e espulsioni oltre ad un approccio un po’ immaturo: le ragazze sono comunque riuscite a rimediare nel supplementare e a cogliere punti importanti“.

Domenica 30 maggio, alle ore 17, trasferta a Rivalta di Torino contro la Polisportiva Pasta.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Bonprix Biellese – Basket Pegli 79-82

(Parziali: 10-16; 40-35; 53-53, 70-70)

Bonprix Biellese: Tua 2, Habti 4, Tamini 2, Zanforlini, Celleghin 6, Trucano 22, Tombolaio 21, Ramella 8, Lambo 5, Gandini 9, Ricino ne. All. Toso.

Basket Pegli: Torchia 1, Bertini 11, Monachello 11, Papiri 9, Praussello 2, Padula 7, Belgrano, Cabale 16, Vivalda, Frandino 11, Magno 7, Arecco 7. All. Costa. Ass. Pozzato.

Arbitri: Notari (Aosta) e Rigon (Bellinzago Novarese).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 22, Sardex Torino Teen Basket 18, Granda College Cuneo 14, Basket Pegli 10, Cima Pallacanestro Torino Young 8, Polisportiva Pasta 8, Castelnuovo Scrivia 6, Bonprix Biellese 2.