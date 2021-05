I Rolli Days nel weekend sono anche l’occasione per provare i monopattini elettrici: ecco come

Genova. Da Venerdì 14 a Domenica 16 maggio il Comune di Genova celebra il patrimonio nobiliare della città nella nuova edizione dei Rolli Days. Voi Technology, azienda leader europea di micro-mobilità elettrica, sarà partner dell’iniziativa e metterà a disposizione della cittadinanza i suoi monopattini elettrici, mezzo ideale per muoversi nel centro storico e lungo i caruggi per raggiungere in maniera veloce e sostenibile le storiche ville.

Voi sarà presente venerdì 14 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 mentre sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con uno stand posizionato in Piazza Fontane Marose dove il personale spiegherà i semplici passaggi per installare l’app e utilizzare i monopattini.

L’azienda, inoltre, che da sempre promuove la sensibilizzazione ad un corretto comportamento su strada offrirà la consulenza del suo staff per chi, principiante o esperto, vorrà provare i monopattini e, al contempo, illustrerà le norme di sicurezza, guida e parcheggio per tutelare sia il decoro urbano che i cittadini.

I cittadini genovesi, supportati dagli operatori Voi o in completa autonomia, potranno sperimentare il servizio scaricando l’App Voi su Apple Store o Google Play Store. Infine, sul sito di RideLikeVoilà, la prima scuola certificata di guida per monopattini, sarà possibile partecipare a un corso di guida sicura online e sostenere un test che darà diritto a ricevere immediatamente un voucher da €5 per utilizzare gratuitamente i monopattini Voi durante la giornata e spostarsi da un palazzo all’altro.

Sarà poi sufficiente raggiungere l’area Voi in piazza delle Fontane Rosse e da lì sbloccare il monopattino e iniziare la corsa.

Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di mobilità urbana e che offre monopattini elettrici in sharing, collaborando con città e comunità locali. Crediamo che i monopattini elettrici possano ricoprire un ruolo centrale per cambiare il modo in cui nel prossimo futuro le persone si muoveranno nelle città. E vogliamo essere sicuri che la trasformazione accada nel modo giusto, con una tecnologia davvero innovativa e un dialogo aperto e trasparente con pubbliche amministrazioni centrali e locali, per adattare i nostri prodotti alle esigenze di ciascuna di esse. Con il nostro servizio è possibile salire su un monopattino elettrico in qualsiasi momento e raggiungere qualsiasi punto della città in pochi minuti, a emissioni zero. Voi è un’azienda a zero emissioni da gennaio 2020, ha adottato le linee guida dello United Nations; Sustainable Development Goals (SDGs) e ha redatto un’agenda precisa per ridurre e compensare le emissioni. Voi opera in oltre 60 città, in 10 Paesi. La sua sede centrale è a Stoccolma e ha circa 500 dipendenti. Oggi, Voi conta più di 6 milioni di utenti e ha effettuato oltre 40 milioni di corse.