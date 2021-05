I genitori della scuola Nazario Sauro lanciano l’allarme: “A rischio lo spazio esterno per i bimbi”

Genova. Il BicibuSauro, l’iniziativa organizzata dai genitori degli alunni della scuola Nazario Sauro di Genova e dall’associazione tRiciclo, venerdì 28 maggio aderirà al bike to school nazionale. In quella occasione il comitato dei genitori affiderà ai suoi piccoli ciclisti il messaggio di richiesta di salvaguardia dello spazio esterno della Nazario Sauro che pare oggetto di attenzioni di privati che vorrebbero realizzare due campi da tennis e tre di padel.

“Nel caso ciò si verificasse la stessa esistenza della scuola all’aperto, l’unica della Liguria, sarebbe a rischio – scrive il comitato dei genitori -. Lo spazio esterno della Nazario Sauro, infatti, non è un semplice cortile dove fare ricreazione o attività motoria, ma un vero e proprio spazio scuola, dove i bambini seguono le lezioni, apprendono compiti di realtà, svolgono larga parte della didattica”.

L’iniziativa, che genitori e attivisti vogliono rendere virale sui social con l’hashtag #salviamolasauro, vedrà la partecipazione di tutti i bambini della scuola: in parte saranno ciclisti attivi nel percorso piazza Paolo da Novi – via Medaglie d’Oro di lunga navigazione; l’altra parte aspetterà a piedi all’arrivo i propri compagni e li accoglierà tra applausi e striscioni in cui si richiamerà l’opinione pubblica e l’amministrazione alla tutela dello spzio scuola. In questo modo, per la prima volta, via Medaglie d’Oro di lunga navigazione sarà una strada scolastica, colorata da tutti i bambini della scuola, per una Genova a misura di bambino.

L’appuntamento è alle 7.55 in piazza Paolo da Novi, alla partenza del BicibuSauro. Il percorso prevede poi il passaggio alla stazione 1 alla base di corso Italia all’incrocio con via Casaregis, dove la maggior parte dei bambini in bicicletta si unirà alla comitiva, per arrivare poi a all’arrivo, per le 8:15 circa, in via medaglie d’oro di lunga navigazione dove tutti gli studenti si riuniranno, ovviamente indossando le mascherine e mantenendo tutte le prescrizioni previste dai protocolli anti-Covid.