I dipendenti Axa donano 50mila euro in ore lavorative per realizzare i desideri dei bimbi malati

Genova. Make-A-Wish Italia, la Onlus con sede a Genova che opera capillarmente sul territorio nazionale e si occupa di realizzare i desideri di bambini affetti da gravi patologie, prosegue nel 2021 con un’altra iniziativa.

Nata dalla volontà di agire per regalare gioia e speranza a dei piccoli grandi eroi, prende vita Wish Fund For Children, l’iniziativa che ha coinvolto ‒ a fianco di Make-A-Wish ‒ il gruppo AXA Italia e i suoi collaboratori grazie all’impegno dell’associazione di volontariato aziendale Axa Cuori in Azione.

Nell’ambito di una partnership avviata con la Onlus nel 2019, nell’iniziativa Wish Fund For Children, i collaboratori di Axa Italia hanno scelto di donare le ore lavorative trasformate in donazione, a favore di bambini e ragazzi, raggiungendo un importo di 50mila euro, che permetterà la realizzazione di ben diciassette desideri.

I primi desideri a essere stati realizzati hanno visto protagonisti Eva e Marco. Eva, 19 anni, soffre di neoplasia e desiderava tanto poter studiare su un computer adatto per fare ricerca e da poter portare sempre con sé: la gioia di ricevere in dono ciò che più desiderava è stata impagabile. Anche il piccolo Marco, che a soli sei anni soffre di aplasia midollare, ha visto il suo sogno realizzato: desiderava moltissimo poter incontrare il suo supererore preferito, Super Mario, che ha incontrato sullo sfondo del meraviglioso porto di Genova grazie a Make-A-Wish e Axa.

Il Wish Fund sarà distribuito nel corso dell’intero anno, durante il quale l’Associazione affiderà di volta in volta ad Axa l’adozione di un desiderio al mese con l’impegno di realizzarlo compatibilmente con l’andamento della pandemia e delle relative misure restrittive. L’impatto positivo che i desideri hanno sulla vita dei bambini, delle loro famiglie e dell’intera comunità è fortissimo: crea una vera sinergia con tutte le persone coinvolte e innesta una reazione a catena che sostiene l’Associazione permettendole di portare avanti la sua Missione e aiutando i bambini e le famiglie a ritrovare la speranza di cui hanno bisogno per affrontare i difficile percorsi di cura.

Un desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è qualcosa che dura tutta la vita. Il lavoro che quotidianamente i volontari svolgono non può essere relegato al mero dono materiale consegnato ma ha un significato molto più profondo: è un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare e di ritrovare la speranza, coinvolgendo non solo i giovani protagonisti ma tutte le persone che stanno loro accanto.

«Accogliamo con grande entusiasmo questa iniziativa perché conferma il rapporto di reciproca stima con AXA Italia, che ha sposato la mission dell’Associazione dal 2019 e che quest’anno ha mostrato quanto sia importante fare squadra per la felicità di un bambino. Poter condividere con una realtà come questa il nostro impegno e i nostri valori rappresenta un traguardo di cui andiamo fieri – racconta Sune Frontani, presidente di Make-A-Wish Italia. «Ben diciassette bambini vedranno realizzato il loro desiderio e l’impatto di questo risultato sarà tangibile: li aiuterà ad andare avanti con più speranza e aiuterà le famiglie a sostenerli con maggiore forza.»

«Se vogliamo guardare al futuro con fiducia, non possiamo non dare la priorità ai bambini e al loro benessere psicofisico. Siamo felici di sostenere Make-A-Wish e orgogliosi della generosità delle persone di Axa, che in un anno così difficile hanno triplicato il loro impegno nel volontariato aziendale – ha dichiarato Giorgia Freddi, direttore communication, corporate responsibility & public affairs del gruppo Axa Italia.