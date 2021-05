Hub di San Benigno, Cambiamo! a Rossetti: “Critiche pretestuose e strumentali”

Genova. “Il consigliere di minoranza Pippo Rossetti, evidentemente non pago delle terrificanti figure rimediate grazie alle sue passate uscite fuori luogo, decide di incasellarne un’altra, definendo ‘vergognoso e sconcertante’ quello che secondo lui sarebbe accaduto al centro vaccinale gestito dalla Casa della Salute a San Benigno. – dichiara compatto il gruppo consiliare di Cambiamo! in Regione Liguria.

“Secondo il nostro ‘baldanzoso oppositore’ nella giornata di ieri alcune persone si sono recate presso l’hub vaccinale per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, ma una volta giunti sul posto avrebbero trovato il portone sbarrato. Un banale disguido – dicono i consiglieri ‘arancioni’ – fastidioso certamente, ma che può capitare quando si è costretti a mettere in piedi un variegato e corposo piano vaccinale che debba soddisfare una regione intera di un milione e mezzo di abitanti, caratterizzata dall’età media più alta d’Europa. Ciononostante, apriti cielo, per Pippo è la goccia che fa traboccare il vaso, ‘è una vergogna’, dice, e ci fa anche sapere che ha presentato un’interrogazione”.

“Nessuno di noi, ovviamente, vuole sostenere che il disguido non si sia verificato, anzi, ma non siamo qui per mettere in croce chi lavora e sappiamo bene che un piccolo intoppo possa verificarsi anche nelle macchine organizzative più collaudate. – proseguono i consiglieri arancioni – Ci dispiace per chi ha patito il piccolo e temporaneo disservizio, ma possiamo assicurare che sia relativo solo alla giornata di ieri, mentre già da oggi il flusso di vaccinazione è ripartito con la velocità e l’efficienza di sempre”.

“Rileviamo, infine, che solo un’opposizione raffazzonata e improvvisata come quella formata dalla minoranza in consiglio regionale può utilizzare un piccolissimo intoppo per attaccare una Giunta che, dati alla mano, ha ottenuto una percentuale di somministrazione dei vaccini pari al 97% delle dosi somministrate su quelle consegnate, con 899.002 dosi inoculate ai cittadini liguri. Inoltre: gli ospiti di Rsa che hanno dato l’ok a farsi vaccinare sono il 98,1% e di questi abbiamo vaccinato il 100%; per quanto riguarda le persone ultravulnerabili/disabili, caregiver e conviventi le persone che hanno manifestato interesse a farsi vaccinare sono il 93,5% di queste ne abbiamo vaccinate il 74,8%; i vaccinati a domicilio su una platea di 19.046 hanno fatto la prima dose 10.674 persone, il ciclo completo 3.652 persone (dati al 18 maggio); degli over 80 la volontà di vaccinazione è del 93,1% e di questi siamo quasi a conclusione, perché ne abbiamo vaccinato il 94,3%; per la fascia 70/79 ha manifestato interesse a farsi vaccinare il 77,9% delle persone e di queste ne abbiamo già vaccinate il 90% – conclude il gruppo arancione in regione – Chi, come Rossetti, parla di ‘comportamento inaccettabile’ farebbe meglio a riflettere sull’importanza delle parole e sulla dignità di alcune critiche. Accettiamo di buon grado quelle che possono aiutare a migliorare, mentre quelle incomprensibili e pretestuose, come la sua, preferiamo rispedirle al mittente”.