Gronda, Gagliardi (Cambiamo): “Anche oggi dal ministro nessuna risposta su realizzazione opera”

Roma. “Ogni settimana chiediamo al ministero dei trasporti quando la Gronda di Genova, opera fondamentale non solo per la viabilità della Liguria ma anche per lo sviluppo commerciale del Nord-Ovest dell’Italia, verrà realizzata. Mi risparmio la cronologia delle promesse da parte dei vari ministri che si sono finora susseguiti, la realtà ad oggi è che continuiamo a non avere ancora una data certa per l’inizio dei lavori dell’infrastruttura”.

Chiede in un’interrogazione a risposta immediata la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi, al ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

“Anche la risposta fornita oggi al question time non dice praticamente nulla se non rimbalzare ancora la decisione a data da destinarsi, legata allo scioglimento del nodo della concessione a Aspi, e questo non è accettabile. Apriamo il cantiere indipendentemente da quello che ne sarà della concessione perché a quest’opera non si può rinunciare. Anche per questo noi di Cambiamo! chiediamo continuamente di semplificare la burocrazia soprattutto per le grandi opere, la costruzione di infrastrutture strategiche come la Gronda non si deve perdere dietro montagne di carta”, conclude.