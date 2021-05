Green pass, tamponi gratis in stazione: il 12 giugno apre point della Croce Rossa a Principe

Genova. Se da un lato i contagi sono in costante diminuzione, con l’arrivo della stagione estiva ad aumentare è la voglia di viaggiare, soprattutto in vista delle prossime riaperture. Per questo motivo i test anti covid, i famosi tamponi, mantengono la loro importanza “strategica” per molti cittadini che ancora non hanno deciso di fare il vaccino, o, più probabilmente, non hanno ancora fatto in tempo.

Per questo motivo, ma non solo, dal 12 giugno sarà operativo presso i locali della stazione di Principe un point della Croce Rossa Italiana dove saranno eseguiti i tamponi validi per la certificazione necessaria all’ottenimento del Green Pass, fondamentale per gli spostamenti.

Questa apertura controbilancerà, non senza un po’ di ritardo, la decisione di Regione Liguria di chiudere il centro tamponi allestito a Porta Siberia, che da novembre ha eseguito oltre 25 mila tamponi, e che nonostante la continua richiesta di test, sarà chiuso il 31 maggio, cioè domani. Ad oggi, per effettuare gratuitamente il tampone, ci si può recare presso gli spazi di Villa Bombrini a Cornigliano, a Quarto e a Recco.