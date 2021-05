San Colombano Certenoli. Grave incidente nel primo pomeriggio a San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona, in località Prato Officioso: un bus dell’Atp della linea 15 che viaggiava in direzione Chiavari si è schiantato contro una casa e ha poi urtato un’auto che lo stava sorpassando.

Sul posto i soccorritori delle ambulanze e le forze dell’ordine. Non risultano persone decedute ma secondo un primo bilancio ci sarebbero 15 feriti di cui uno in gravi condizioni.

La strada statale 225 è stata completamente chiusa in entrambi i sensi di marcia e riaperta poco prima delle 17. Traffico in tilt nella zona.

Il bus, secondo quanto riferito dagli operatori del 118, trasportava anche molti studenti. L’autista sarebbe in buone condizioni.

Secondo le prime testimonianze la macchina, una Fiat Cinquecento stava sorpassando la corriera che, costretta a sterzare bruscamente a destra, si è poi schiantata contro un’abitazione. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

guarda tutte le foto 16



Incidente a San Colombano Certenoli, bus Atp contro auto

Notizia in aggiornamento