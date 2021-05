Giovanni Malagò rieletto alla guida del Coni per il prossimo quadriennio

Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del Coni per il prossimo quadriennio. Malagò, in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio nazionale che si è riunito questa mattina a Milano, al Tennis Club Bonacossa, dove, 75 anni fa (precisamente il 27 luglio 1946), Giulio Onesti venne eletto per la prima volta alla guida dell’Ente.

Il presidente, nell’assemblea presieduta dal membro onorario del CIO, Franco Carraro, ha ottenuto 55 voti (il 79,71% delle preferenze validamente espresse), superando gli sfidanti Renato Di Rocco, ex presidente della Federciclismo, che ha incassato 13 voti (il 18,84%), e l’olimpionica del ciclismo, Antonella Bellutti, un voto (1,45%).

Malagò, 61 anni, è al suo terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Da oggi diventa il terzo presidente più longevo nella storia del Coni, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci. Le sue parole: “Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha espresso fiducia e anche chi ha votato gli sfidanti. In questo momento di particolare complessità voglio continuare a onorare un mondo che sento il mio e per il quale ho preso un impegno che ho dimostrato di rispettare. Per me non esiste un ruolo più bello di quello di presidente del Coni. Siete la mia famiglia e mi troverete sempre dalla stessa parte“.