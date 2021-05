Giornata della famiglia, Toti: “E’ stata la forza e il motore del Paese”

Genova.”Nella giornata internazionale della famiglia, il mio pensiero va a chi in questa emergenza ha perso una persona cara, a quel posto a tavola che purtroppo oggi è vuoto, a padri, madri, nonni e figli che sono stati lontani per settimane, agli enormi ostacoli e sacrifici che hanno dovuto affrontare, al dolore che li ha piegati ma non li ha spezzati”.

Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina fb accompagnando il post con una foto della sua famiglia uno ricordando che si tratta di “Uno degli ultimi scatti con i miei genitori, mia moglie Siria, mia sorella Cristiana e mio nipote Edoardo tutti insieme, prima dell’inizio della pandemia”.

“Famiglia è amore, sostegno e futuro” ricorda Toti e”mai come in questi mesi la famiglia ha dimostrato di essere la forza e il motore di questo Paese, l’Italia riparta con loro e da loro”.