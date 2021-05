Giornalismo in lutto, è morto Mimmo Angeli, storico direttore del Corriere Mercantile

Genova Il giornalismo genovese è in lutto per la scomparsa a 84 anni di Mimmo Angeli, storico direttore del Corriere Mercantile dal 1979 al 2015.

Angeli aveva dedicato la sua vita al giornalismo e a Genova: la sua carriere è stata totalmente incentrata al Mercantile, dove mosse i primi passi come cronista di nera, per poi diventarne direttore, posticipando il più possibile la chiusura delle pubblicazioni, grazie alla creazione di una cooperativa di giornalisti e poligrafici capace di rilevare la testata (insieme alla Gazzetta del Lunedì), diventandone direttore per quasi quarant’anni.

Instancabile cronista di razza, seguì in prima linea gli avvenimenti degli anni di piombo in città, dal rapimento del giudice Sossi, all’omicidio Coco e tutti gli agguati di quegli anni difficili. Mimmo Angeli lascia la moglie Grazia e i figli Matteo e Giulia. La redazione di Genova24 porge la più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, nel ricordo del caro collega.