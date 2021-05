Giallo sul detenuto trovato impiccato a Marassi con una ferita alla nuca: la maglietta per tamponare il sangue riposta in un sacco

Genova. E’ giallo sul detenuto italiano trovato impiccato ieri mattina nel carcere di Marassi nella cella che divideva con altri 5 detenuti. L’uomo aveva una ferita sulla nuca, un colpo che apparentemente non avrebbe dovuto essere mortale ed è stato trovato impiccato dagli agenti della polizia penitenziaria.

La vittima, Emanuele P. era stato condannato di recente a 10 anni di reclusione per una rapina. Ieri mattina secondo gli agenti della polizia penitenziaria, interrogati a lungo dalla squadra mobile, poco dopo le 9 era vivo, mentre alle 9.30 viene trovato impiccato con un lenzuolo sporco di sangue. Era senza maglietta, anche quella sporca di sangue: sembrerebbe che sia stata utilizzata per tamponare la ferita, poi è stata ripiegata e messa in un sacchetto della spazzatura chiuso.

Tre dei suoi compagni di cella, anch’essi ascoltati a lungo, erano al lavoro, altri due hanno dichiarato che stavano dormendo. La cella infatti è composta di due semivani, separati da una parete. Emanuele P. è stato trovato morto nella zona della cucina, mentre i letti della cella si trovano di fatto dalla parte opposta.

Cos’è successo in quella cella? La Procura ha molti dubbi: per questo ieri mattina a Marassi sono arrivati il procuratore capo Francesco Cozzi, il capo della mobile Stefano Signoretti e la polizia scientifica insieme ai medici legali Marco Salvi e Sara Lo Pinto.

Sarà quest’ultima a eseguire l’autopsia lunedì mattina. Proprio dall’esame autoptico gli investigatori aspettano alcune risposte. Così come dalle analisi della polizia scientifica sulle tracce di sangue: nella cella non c’era praticamente sangue sparso se non su uno sgabello che potrebbe essersi sporcato quando il corpo del 41enne è stato tirato giù per tentare di rianimarlo, oppure è invece l’arma di un possibile delitto? E il lenzuolo con cui l’uomo si sarebbe impiccato era sporco di sangue non solo nella parte utilizzata per annodarlo intorno al collo ma anche in altri punti, mentre le mani del detenuto non presentavano macchie ematiche. E

La morte del 41enne resta al momento un mistero. Non ce la faceva più a stare il carcere e l’ombra della pesante condanna lo ha portato ad un gesto estremo seppur con modalità al momento da chiarire? Oppure per qualche ragione in quella cella è scoppiata lite, il 41enne è stato colpito e poi qualcuno ha cercato di mascherare l’aggressione fingendo il suicidio?

“Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio – ha spiegato il procuratore Cozzi che ieri ha disposto per questo l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario – in attesa degli approfondimenti che saranno svolti in questi giorni”.