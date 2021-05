Giada Galetti, Salvatore Lazzaro e Sofia Raggio: qualificazione centrata agli Italiani Assoluti

Genova. Si è disputata nell’ultimo fine settimana di aprile, alla Fiera di Carrara, la prova di qualificazione interregionale Liguria/Toscana di fioretto e sciabola riservata alla categoria Assoluti.

Giada Galetti (Club Scherma Voltri) sale sul secondo gradino del podio nella gara di sciabola femminile e si qualifica per i campionati italiani in programma a Cassino a fine maggio.

“Inizia bene la giornata con un’ottima prestazione di Giada Galetti che sale sul secondo gradino del podio dopo aver fatto una bellissima gara. Nonostante la sua giovane età, ha affrontato la gara senza alcun timore reverenziale battendo in semifinale la forte atleta Candida de Matteo per poi perdere 15 a 8 contro Chadalavada, atleta del Fides Livorno qualificata per le prossime Olimpiadi. Brava Giada e complimenti al maestro Emanuele Leonardi che l’ha accompagnata in gara” è il commento dei portavoce del Club Scherma Voltri.

Bene anche Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri) quinto nella sciabola maschile, Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), settima nel fioretto femminile e Leonardo Fiorentini (Circolo Scherma La Spezia), dodicesimo nel fioretto maschile, tutti qualificati per i campionati italiani.

“Un’altra prestazione maiuscola di Salvatore Lazzaro che con un ottimo quinto posto si qualifica per il campionato italiano Assoluti – sottolineano dal team voltrese -. Dopo un girone quasi perfetto deve arrendersi per entrare in semifinale per 15 a 13 contro Garofalo della Oreste Puliti. Purtroppo Aryan Piccinini non ha centrato l’obiettivo ma come sempre ha dimostrato grande determinazione e voglia di arrivare… I risultati non mancheranno, il lavoro duro paga sempre. Complimenti a Salvatore e ad Aryan e al maestro Emanuele Leonardi che li ha accompagnati in pedana”.

“Terza gara di fila per Sofia Raggio che si aggiudica anche il pass per i campionati italiani categoria Assoluti fioretto femminile con un buon settimo posto: battendo la fiorettista Iacomoni (Pisascherma) 15-11 per l’ingresso nelle prime otto e cedendo poi ai quarti di finale all’esperta atleta pistoiese Becucci. Complimenti a Sofia e al suo maestro Lorenzo” è il commento del Club Scherma Rapallo.

Nelle foto: i due atleti del Club Scherma Voltri