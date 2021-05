Genova, il calcio amatoriale riparte col Torneo Euro 2021: in campo con i colori delle nazionali

Genova. Si chiama Torneo Euro 2021, ma è già stato ribattezzato il Torneo della Rinascita. Si tratta di un grande evento sportivo genovese che celebra a tutti gli effetti la ripresa dello Sport e delle discipline di contatto.

In pochi giorni questa iniziativa, organizzata da Calcio Liguria, ha fatto registrare un inaspettato ma significativo riscontro: 64 squadre iscritte, 130 partite giocate in tutta Genova, 800 calciatori amatoriali genovesi di tutte le età pronte a tornare in campo e a celebrare la “rinascita” del calcio e il gusto dimenticato dello “stare insieme”.

Il Torneo Euro 2021, abbinato agli Europei di Calcio, è in programma a Genova dal 7 al 30 giugno.

Le partite si giocano in tutta Genova, coinvolgendo tutti i quartieri e delegazioni da Ponente a Levante.

Ogni squadra è abbinata ad una nazionale e scenderà in campo con i suoi colori.

Terminata la disponibilità delle nazionali e di tutti gli stati europei, vista l’enorme richiesta di partecipazione, Calcio Liguria ha dovuto “inventarsi” nuove nazionali puntando sull’originalità.

E così al Torneo della Rinascita ci saranno anche le “nazionali” liguri della Repubblica di Genova, del Principato di Seborga e del Feudo di Campo Ligure.

Oltre a queste spiccano le “nazionali” del Vaticano, le Repubbliche Marinare, la Repubblica Napoletana, il regno delle Due Sicilie e il Ducato di Savoia.

Un tuffo nel passato, un “tour” geografico, storico e culturale tra squadre che ai affrontano in rappresentanza dello Stato che hanno scelto.

Con questi presupposti riparte il calcio amatoriale genovese, puntando su un evento innovativo che ha riscosso unanimi consensi.