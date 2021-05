Genova Calcio tra le prime quattro, Marco Vacca: “Questa squadra ha un’anima, merito del mister e del suo staff”

Genova. Seconda classificata nel girone ed ora ammessa alla semifinale. La Genova Calcio è tra le grandi protagoniste del campionato regionale ligure di Eccellenza 2020/2021.

Il presidente Marco Vacca, al termine della partita vinta con la Fezzanese, è visibilmente soddisfatto: “Devo fare i complimenti a questa squadra, veramente di ragazzi fantastici. Usciva un giovane, ne entrava uno ancora più giovane e comunque dava il massimo. C’è proprio anima: merito sicuramente di mister Maisano e del suo staff che hanno creato una mentalità importante, li stanno convincendo delle proprie possibilità”:

Elogi all’indirizzo dei giovani che stanno mostrando il loro valore, ma anche ai veterani, i quali danno sempre il loro contributo. “Sono tutti ragazzi che vengono da delle scuole calcio importanti e tanti provengono addirittura dalla nostra scuola calcio, poi sono andati in giro, come in Sampdoria e Entella, sono ritornati perché probabilmente c’è un po’ di attaccamento anche ai nostri colori – afferma Vacca -. Siamo felici di vedere questa squadra con tantissimi 2001 e 2002, con queste ‘chiocce’ che sono fantastiche. C’era Riggio fuori, infortunato, che gridava più di tutti, altri infortunati attaccati alle griglie. Questo risultato è veramente importante per tutta la società”.

La Genova Calcio ha eliminato una delle principali candidate alla promozione. “Loro sono una squadra che, sappiamo tutti, era preparata per fare una categoria diversa e quest’anno sicuramente lo meritava, sia come organizzazione societaria sia come gruppo di giocatori e per l’ottimo allenatore. Questo è un risultato di grande valore proprio perché ottenuto contro un grande avversario, quindi siamo contenti di quanto stiamo ottenendo” dice il presidente.

Da domenica, sfida al Ligorna. “I nostri risultati li abbiamo già ottenuti, ma mai dire mai: andremo a giocarci partita con partita con chiunque. Rispetto per tutti, paura di nessuno” conclude Vacca.