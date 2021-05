Galata Museo del Mare: a 16 giorni dalla riapertura già tremila i visitatori

Genova. Dal 29 aprile il più grande museo marittimo del Mediterraneo e una tra le strutture museali più visitate della Liguria, ha riaperto le porte ai visitatori quattro giorni alla settimana: il giovedì e il venerdì dalle ore 11 alle ore 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso sempre alle ore 18. In 16 giorni di apertura son circa tremila le persone che hanno deciso di visitare il Galata Museo del Mare. Speciale apertura mercoledì 2 giugno dalle ore 10 alle ore 19.

Per evitare eventuali code in biglietteria vengono proposte tariffe agevolate per gli acquisti online: per la visita combinata Museo e Sommergibile la tariffa è di 16 euro per gli adulti (anziché 19 in cassa), ridotti 15 euro (anziché 17 euro in cassa) e ragazzi 12 euro (anziché 14 euro in cassa). Per la visita al solo Museo la tariffa adulti è di 12 euro (anziché 13 in cassa). Per chi volesse unire la visita del Museo a quella dell’Acquario di Genova è disponibile e in promozione, il biglietto GalatAcquario a data fissa fino al 31 maggio: adulti 41 euro (anziché 42 euro in cassa), ridotti 36 euro (anziché 37 euro in cassa), ragazzi 30 euro (anziché 31 euro in cassa).

Per il pubblico dei residenti a Genova e provincia, viene proposto nella giornata del giovedì – il giovedì dei genovesi – un prezzo unico di 10 euro tutto il giorno per la visita del Museo, mentre la visita combinata Museo e Sommergibile ha un costo di 15 euro. Questa offerta è acquistabile esclusivamente in biglietteria, dietro presentazione del documento di identità che riporta la residenza nel Comune o nella provincia di Genova.

Il sabato la domenica e i giorni festivi la prenotazione è consigliata. Modalità di prenotazione tramite cooperativa S&L il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 17.00 via mail: accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it; tel. 010.23.45.655. Tramite C-Way dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 via mail: info@c-way.it Tel. 010.23.45.666 Ingresso e uscite sono contingentate per motivi di sicurezza a 140 persone in contemporanea.

Il Museo è visitabile in tutti e quattro i piani espositivi fatta eccezione per la sala della Tempesta. Gli amanti del mare potranno tornare a compiere l’esperienza di un viaggio attraverso gli Oceani e salire a bordo delle diverse imbarcazioni ricostruite a grandezza reale utilizzate da marinai e capitani dal ‘600 a oggi. Un’esperienza che per i giovanissimi sarà “stratopica” grazie al percorso tematizzato in 15 tappe che vede il topogiornalista di Topazia Geronimo Stilton accompagnare i bambini alla scoperta del mare e della navigazione. Fino al 15 giugno presso la saletta dell’arte è allestita la collettiva “Escursioni Marine“: curata da Marta Colangelo, vede la partecipazione di 56 artisti, provenienti da diverse città italiane, che hanno lavorato sul formato tondo, tele e ceramiche, a richiamare l’oblò. Dal 30 maggio nella Galleria delle Esposizioni sarà visitabile la mostra personale “Tracce nel mare” dell’artista vogherese Nicoletta Gatti: un suggestivo percorso creativo fruibile fino a giovedi 24 giugno.

Grazie al percorso di digitalizzazione della collezione museale voluto dallo staff del Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme all’Associazione Promotori Musei del Mare nei mesi di chiusura, per prepararsi alla visita, il pubblico potrà esplorare virtualmente alcune sale del percorso grazie ai tre nuovi virtual tour: il primo, dedicato alla sala Coeclerici “Navigare dell’arte”, il secondo, dedicato alla sala dei Globi e degli Atlanti, e il terzo, dedicato alla sala degli armatori, tutti finanziati da Fondazione Paolo Clerici per il Galata Museo del Mare e ideati e creati da Archh Associati – Genova, in collaborazione con Graphnet srl di Pietra Ligure (Sv).

Per garantire il corretto distanziamento durante la visita, è stata predisposta un’apposita segnaletica fuori dal Museo e all’ingresso, dopo il rilevamento della temperatura, l’accesso sarà contingentato con il supporto dello staff di accoglienza.

Dispenser con gel disinfettante sono a disposizione nella hall del Museo, così come a ogni piano del percorso.

La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.