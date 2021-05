Funivia di Rapallo, il sindaco Bagnasco: “Manutenzione costante, non c’è mai stata superficialità”

Rapallo. “Non vorrei che si facesse di tutta l’erba un fascio. La nostra funivia è ben mantenuta e fortemente finanziata con tantissime verifiche per quanto riguarda la sicurezza. Non c’è mai stato un atto di superficialità”. È quello che garantisce Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, dopo il direttore d’esercizio della funivia di Montallegro, Enrico Perocchio, è stato fermato nell’ambito dell’indagine sulla strage della funivia Stresa-Mottarone, costata la vita a 14 persone domenica scorsa.

Sulla funivia, assicura Bagnasco, “abbiamo fatto forti investimenti. Per la manutenzione spendiamo 300-400mila euro all’anno, ci teniamo molto. Bisogna tenerla sempre in manutenzione costante. L’ultimo controllo è stato fatto 10-15 giorni fa”.

Da oggi, tra l’altro, la funivia è ferma per la manutenzione quinquennale, conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio: “L’impianto da oggi non è in funzione per interventi già programmati di manutenzione ordinaria-straordinaria. Rimarrà fermo per qualche giorno per permettere questi interventi che erano già stati trasmessi all’Ustif. Si tratta della manutenzione quinquennale dell’impianto che prevede una scaletta di revisioni e controlli specifici, poi l’11 giugno ci sarà la visità finale dell’Ustif che certificherà questi interventi. Il valore di questi interventi è di circa 100mila euro di cui una parte a carico della proprietà e una parte a carico dell’ente gestore”.

Lasinio ribadisce che i controlli sono rigorosi e numerosi. “In generale gli incidenti segnano sempre una svolta sui percorsi anche manutentivi. Le nostre funi vengono periodicamente radiografate per controllarne la consistenza come intervento di routine e di controllo. Valuteremo coi tecnici responsabili se ci sarà bisogno di ulteriori interventi”.

Perocchio è un consulente esterno del Comune, una figura super partes che controlla che gli interventi vengano effettuati. Pare che in Italia non ci siano precedenti di assenza di direttori di esercizio ma essite una figura di vice che abbiamo già contattato stamane, un altro ingegnere. Abbiamo anche contatti col ministero e stiamo cercando di capire come dobbiamo comportarci per l’eventuale sostituzione.

Sulla Stresa-Mottarone l’incidente è stato duplice: la rottura del cavo trainante e la manomissione al sistema di frenatura. Una dinamica che sull’impianto di Montallegro, almeno in teoria, dovrebbe essere scongiurata: “Sulla nostra funivia il freno è gestito da un operatore e non in maniera automatica. Se fosse successo quello che è successo a Stresa, il tecnico a bordo avrebbe fermato la cabina”, spiega Bagnasco.

Quella di Rapallo è l’unica funivia funzionante in Liguria ed è praticamente analoga alla Stresa-Mottarone, sia per dimensioni sia per modalità di funzionamento. L’impianto, inaugurato nel 1934, collega la valle del rio San Francesco con il santuario di Montallegro. È lunga 2,4 chilometri e copre un dislivello di 600 metri.

Numerosi sono stati negli anni gli interventi di adeguamento e manutenzione. Nel 2020 un fulmine aveva danneggiato un cavo e l’impianto era stato chiuso. Dopo una serie burrascosa di passaggi di proprietà e di gestione, attualmente la funivia è di proprietà del Comune di Rapallo e dal 2006 l’esercizio e la manutenzione sono affidati alla ditta Doganaccia 2000 con sede nel pistoiese. Il direttore d’esercizio è appunto l’ingegnere Enrico Perocchio, che invece ricopriva l’incarico di caposervizio per la funivia Stresa-Mottarone.

“Perocchio? Non lo conosco, io parlo direttamente con la società di gestione“, replica Bagnasco. Il rischio, adesso, è quello di un “effetto Mottarone” che possa indurre i turisti a evitare di salire sull’impianto. “Le funivie se gestite bene sono strumenti sicuri, quello che è successo ad oggi sembra sia stato un errore umano, altrimenti non ci sarebbero stati arresti. Ma quella di Rapallo è ben gestita e mantenuta, poi dipende molto dalla sensibilità delle persone”, conclude il primo cittadino.