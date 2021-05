Aggiornamento ore 20.05 – Intercettata la valvola dell’acqua, adesso le idrovore e gli autospurgo svuoteranno l’allagamento per poi procedere con gli scavi.

Aggiornamento ore 20.00 – Continua la ricerca delle valvole a monte del doppio guasto, per risolvere la situazione potrebbero volerci molte ore

Aggiornamento ore 19.30 – Dai primi rilievi è stato appurato che le tubazioni rotte siano due, una del gas e una dell’acqua: i vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Iren, stanno cercando di intercettare prima le valvole dell’acquedotto, per evitare che l’acqua entri nei tubi del gas creando ulteriori danni. Una volta chiusa la perdita dell’acqua, la zona sarà prosciugata per poi procedere con gli interventi su entrambe le tubature.

Aggiornamento ore 19.20 – Secondo le prime ricostruzioni la perdita sarebbe dovuta alla perforazione accidentale di un grosso tubo del gas durante gli scavi per la demolizione del vecchio quartiere fieristico. Non ci sarebbero per fortuna feriti.

Aggiornamento ore 19.15 – Si segnalano pesanti rallentamento anche a san Benigno e sull’elicoidale. Code sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Ovest e sulla parte terminale della A7 sempre in direzione Genova.

Maxi fuga di gas e acqua alla Fiera, chiusa la sopraelevata in entrambe le direzioni

Aggiornamento ore 18.45 – Evacuata la palazzina di via dei Pescatori sopra la Aldo Moro. Da corso Aurelio Saffi il traffico viene deviato verso Carignano.

Genova. La strada sopraelevata Aldo Moro è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una fuga di gas che si è verificata in zona Fiera di Genova. Chiusa al traffico anche via dei Pescatori.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità urbana di tutta la città, a partire dalla Foce, dove l’accesso interdetto dalla sopraelevata sta mandando in tilt il traffico della zona.

Sul posto sono arrivati in forze i Vigili del Fuoco che stanno cercando di capire l’origine del guasto e da dove il forte odore di gas stia arrivando.

