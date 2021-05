Francesco Maisano, Marco Pirovano, Cristiano Rossetti ed Enrico Sardo ospiti di Mixed Zone

Sestrese-Finale, Albenga-Ligorna, Fezzanese-Genova Calcio, Cairese-Rivasamba sono i quarti di finale del campionato regionale ligure di Eccellenza.

Domenica 23 maggio si giocheranno le partite di andata, mentre nel week end successivo, a campi invertiti, le gare di ritorno.

Francesco Maisano (giocatore della Genova Calcio), Marco Pirovano (ex tecnico del Campomorone Sant’Olcese), Cristiano Rossetti (ex mister del Rapallo Rivarolese) ed Enrico Sardo (neo tecnico della San Francesco Loano) sono ospiti, in diretta, lunedì 17 maggio, alle ore 21.30, del programma Mixed Zone, visibile su IvgSport, Ivg.it, Genova24.it, Off Side (fuorigioco dentro e fuori dal campo).

I quattro addetti ai lavori commenteranno le gare dell’ultimo turno della prima fase del torneo, il tabellone dei quarti di finale, i risultati del campionato di Serie A ed in particolare modo la salvezza dello Spezia.