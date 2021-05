Forza Italia, giovedì videoconferenza per parlare di governo Draghi, Recovery Fund e Ppe

Genova. Nell’ambito del ciclo di incontri settimanali di formazione politica dei Dipartimenti di Forza Italia Genova si terrà giovedì prossimo 3 giugno, alle ore 18 in videocall su Google Meet (al link https://meet.google.com/oht-jzkc-vij) la conferenza dal titolo “L’EUROPA S’È DESTA Dal Governo Draghi al Recovery Fund: la forza dell’Italia nel PPE”.

Alla riunione interverranno Virgilio FALCO, Honorary Chairman di European Democrat Students (EDS), organizzazione ufficiale degli studenti del PPE – Partito Popolare Europeo, Francesco SISMONDINI, Executive Officer di European Democrat Students (EDS), organizzazione ufficiale degli studenti del PPE – Partito Popolare Europeo, e Francesco CEVASCO, Master’s Degree in International Relations, già stagiaire al Royal Institute for Inter Faith Studies.

“Col Governo di Mario Draghi e con la sfida del Recovery Fund” dichiara Mario Mascia, Commissario Forza Italia Grande Città di Genova “s’è capito che oggi più che mai l’Italia non può proprio fare più a meno dell’Europa”.

“Prima che scoppiasse la pandemia” prosegue il Capogruppo di Forza Italia in Sala Rossa “da più parti si auspicava a gran voce che l’Italia uscisse dall’Europa e dall’euro, sulla scia della Brexit. Il lockdown e la crisi economica derivatane ci hanno invece fatto risvegliare tutti europeisti e sono tornati al centro i partiti che in Europa possono vantare saldi legami, entrature e credibilità politica, a partire proprio da Forza Italia, che è il PPE in Italia ed ha un Coordinatore nazionale come Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento Europeo e vice Presidente del PPE”.

“Si è trattato di una clamorosa inversione a U” conclude Mascia “o forse si potrebbe proprio parlare di un’autentica retromarcia politica, un “indietro tutta” cui ha contribuito in maniera determinante la lungimiranza, il senso di responsabilità e l’amor patrio di Silvio Berlusconi. Nessuno lo può negare”.