Forum Ligure del Terzo Settore, il 27 maggio la webconference “Laboratorio Liguria, un altro Welfare è già possibile”

Liguria. Il Forum Ligure del Terzo Settore organizza un seminario in web conference per approfondire l’agibilità degli strumenti collaborativi, tra Pubblica Amministrazione e soggetti di Terzo Settore, per la valorizzazione di un modello condiviso, pubblico/privato, di welfare generativo sui territori locali e regionale. Questo evento nasce dall’intenso lavoro fatto sul campo in Liguria negli ultimi dieci anni, in sinergia con le istituzioni pubbliche, attraverso in particolare i Patti di Sussidiarietà, per facilitare la mappatura dei bisogni di cittadini e cittadine e dare risposte concrete, partecipate e soprattutto collaborative tra sistema pubblico e terzo settore su tutto il territorio regionale.

La web conference del prossimo giovedì 27 maggio 2021, in modalità online per limitare la diffusione del contagio Covid-19, è rivolta ai soggetti di terzo settore, enti locali, amministratori e funzionari pubblici, interessati a sviluppare e sostenere l’efficacia crescente di un modello di welfare generativo territoriale, che sta evidenziandosi sempre di più in tutta la sua forza espansiva e aggregatrice di risorse.

Attraverso gli interventi di esperti e tecnici davvero straordinari (protagonisti primari sul territorio nazionale e locale) verrà fornita un’ampia panoramica di strumenti, attuabilità e stato dell’arte di quelli che sono gli strumenti e le azioni di welfare generativo e condiviso da sviluppare nei prossimi anni. Al centro il rinforzo di un’ottica virtuosa di dialogo, partecipazione, collaborazione pubblico/privato, coinvolgimento nella funzione pubblica e nei processi programmatori, con conseguente sviluppo di nuovi patti di sussidiarietà.

Tra i partecipanti e i relatori l’Assessore Regionale Ilaria Cavo, la Portavoce Nazionale del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi, Luca Gori della Università di Pisa, Luciano Gallo, delegato per il Forum Nazionale e per Anci Nazionale nella Commissione Linee Guida del Ministero, Felice Scalvini Presidente di Assifero e già assessore del Comune di Brescia e Gianfranco Marocchi direttore della rivista Impresa Sociale.

I relatori (in ordine di intervento) saranno: Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, è stata Presidente del Gruppo Cooperativo Nazionale CGM, e attualmente ricopre le cariche di Vicepresidente di Coopermondo, Presidente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente di Confcooperative Italiane; Luca Gori, Docente di diritto del Terzo settore presso l’Università di Pisa, Direttore Scientifico del Centro di ricerca Maria Eletta Martini, che si occupa di ricerca in tema di Terzo settore e volontariato; Felice Scalvini, Avvocato, ha operato lungamente a livello nazionale, nell’ambito della cooperazione sociale, e internazionale nell’ambito delle organizzazioni del movimento cooperativo assumendo il ruolo di presidente europeo e di vicepresidente mondiale. Già assessore al Comune di Brescia, fondatore e presidente fino allo scorso mese di Assifero; Luciano Gallo, Anci; Isabella Cristina, Fondatrice e da subito coordinatrice dell’Associazione EticLab, gruppo di aziende, associazioni e professionisti che condividono nell’agire d’impresa i valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale, attualmente project manager presso la Fondazione Capellino, e co-founder partner di Mixura; Gianfranco Marocchi, Direttore della rivista Impresa Sociale e vicedirettore di Welforum, si occupa di formazione e consulenza ad Enti Pubblici ed Enti di Terzo settore sui temi della coprogrammazione e della coprogettazione.

Per iscriversi al convegno basta collegarsi al seguente link. Il giorno prima verrà inviata un email con il link a cui collegarsi. La Web Conference sarà visibile in diretta su Youtube e la pagina Facebook del Forum Terzo Settore Liguria.

Qui il programma.