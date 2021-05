Fondi Europe, Natale (Pd): “Potenziamento personale dei Comuni è un esigenza concreta”

Genova. “Anche in Liguria si deve fare formazione dedicata al personale dei comuni piccoli e medi perché possano gestire i fondi europei diretti. Non c’è soltanto il Next Generation Eu ma ora si apre la stagione dei fondi ordinari 2021-2027 e serve un cambio di passo nella gestione delle risorse”.

Lo afferma Davide Natale, consigliere regionale del Gruppo Partito Democratico – Articolo Uno, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato oggi in Consiglio regionale all’unanimità sul potenziamento della gestione dei fondi europei.

“Troppe volte negli anni – sottolinea il consigliere – i comuni non sono stati in grado di accedere a fondi che volevano dire maggiori investimenti e maggiori servizi per i cittadini perché non hanno più professionalità interne dedicate. Inoltre abbiamo chiesto di implementare il modello Seav, Organizzazione territoriale di supporto per la progettazione europea, in grado di attrarre e gestire le risorse attraverso un percorso integrato di capacity building”.

“L’approvazione all’unanimità – conclude Natale – segna il fatto che rappresenti un’esigenza concreta. Vigileremo affinché si trasformi in atti concreti. Basta perdere risorse, è un lusso che la nostra regione non si può permettere”.