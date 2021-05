Foce, prende a calci gli scooter parcheggiati sotto casa sua: 28enne denunciato

Genova. Le indagini del commissariato Foce sono cominciate il 4 febbraio dopo che due cittadini hanno denunciato a carico di ignoti il danneggiamento dei loro scooter parcheggiati in via della Libertà alla Foce.

I poliziotti hanno così acquisito le immagini di video sorveglianza di un negozio di via della Libertà e hanno visto un giovane con addosso una felpa con cappuccio, colpire i due scooter parcheggiati. Successivamente gli agenti hanno scoperto che lo scorso 18 aprile, a seguito di un analogo danneggiamento, la polizia locale aveva richiesto le immagini al medesimo esercizio commerciale per poi denunciare un giovane residente in un palazzo di via della Libertà.

Confrontando i due video i poliziotti hanno riconosciuto il 28enne come l’autore anche di entrambi i danneggiamenti.

Ieri pomeriggio il giovane, con precedenti per guida in stato di ebrezza, è stato convocato negli uffici del Commissariato e denunciato.