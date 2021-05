Finale scudetto, la Pro Recco cede al Brescia in gara 1

Recco. Scattano le finali scudetto del campionato di Serie A1 maschile 2020/2021, edizione numero 102, e si comincia subito con l‘acuto del Brescia.

A Punta Sant’Anna, nel fortino dei campioni d’Italia, l’AN Brescia ribalta la Pro Recco e conquista gara 1. Il primo vantaggio della squadra guidata da Bovo è anche quello decisivo del successo per 9-8.

La partita tra le finaliste delle ultime nove edizioni consecutive dal 2012 ad oggi, è uno spot pubblicitario per la pallanuoto. L’avvio è tutto dei biancocelesti condotti da Hernandez, in vantaggio 2-0 e 3-1 nei primi dodici minuti e con la calottina davanti fino all’8-7 di Figlioli su rigore nel primo minuto del quarto tempo.

Qualche protesta di Brescia sul gol del 3-1 di Echenique per la posizione dubbia del mancino al momento del tiro, ma partita complessivamente corretta con tre giocatori usciti per limite di falli.

I lombardi hanno il merito di non mollare mai e restare sempre aggrappati al match; i liguri segnano soltanto un gol con l’uomo in più (quello del 2-0 di Luongo nel primo tempo) e questo può essere il loro unico difetto oggi. A quattro minuti dalla fine Dolce realizza il gol dell’8-8 e Brescia raggiunge Recco per la quinta volta.

Quarantasei secondi dopo l’ex attaccante dell’Eger Vlachopoulos su rigore segna il gol del sorpasso. I lombardi sfiorano più volte la rete del più 2, poi difesa fino alla sirena; Figlioli ha l’occasione per pareggiare con l’undicesima superiorità numerica ma il tiro si infrange sul muro bresciano. Ultimi 24″ di possesso palla degli ospiti che posso festeggiare.

Domani, giovedì 20 maggio, alle ore 16,30 si torna in vasca per gara 2

Il tabellino:

Pro Recco – AN Brescia 8-9

(Parziali: 2-1, 2-2, 3-4, 1-2)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic, Figlioli 2, Younger, Velotto, N. Presciutti, Echenique 2, A. Ivovic 1, Figari, Aicardi 1, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez.

AN Brescia: Del Lungo, Dolce 1, C. Presciutti, D. Lazic 1, Jokovic, Nikolaidis 1, Renzuto 1, Cannella, Alesiani 1, Vlachopoulos 4, E. Di Somma, N. Gitto, E. Rossi. All. Bovo.

Arbitri: Peris (Cro) e Colombo (Ita).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 1 su 10, Brescia 5 su 9. Rigori: Pro Recco 1 su 1, Brescia 2 su 3. Usciti per tre falli: Figari nel terzo tempo, N. Gitto, Jokovic nel quarto.