Filotto biancorosso: anche la Roma si inchina all’Iren Genova Quinto

Genova. La partita contro la Roma finisce con una festa per l’Iren Genova Quinto, che centra l’ottava vittoria consecutiva su altrettante partite del girone playout e, battendo i giallorossi 13-6, chiude a punteggio pieno questa seconda parte di campionato.

Panerai (quattro gol) e Inaba (tre centri) conducono i biancorossi alla vittoria; sugli scudi anche Alessio Noli, che nel quarto tempo sostituisce Pierre Pellegrini fra i pali e chiude imbattuto, ma di certo non inoperoso: per lui due rigori parati.

“Una partita fra due squadre salve da tempo – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. Noi non avevamo giocato sabato scorso, quindi magari è subentrata un po’ di rilassatezza, ma ci può stare: diciamo che più che una partita da fine campionato sembrava una gara di agosto, ma alla fine è stato giusto così. Il bilancio conclusivo del campionato è per me positivo. Siamo finiti in questo girone salvezza per un solo gol di differenza reti contro il Salerno, con la sfida in Campania arrivata proprio all’inizio e forse noi non eravamo pronti avendo cambiato molto in estate. Poi ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo centrato questo filotto di vittorie, tutt’altro che scontato perché abbiamo affrontato squadre arcigne, preparate. Aver vinto sia in casa sia fuori è motivo di orgoglio e soddisfazione, oltre che un giusto riconoscimento al grande lavoro dei ragazzi. Complimenti a tutti loro, uno ad uno”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Roma Nuoto 13-6

(Parziali: 3-2 2-2 3-2 5-0)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Panerai 4, Fracas 1, Brambilla 1, Mugnaini 1, Guidi, Gavazzi, Nora 1, Inaba 3, Bittarello 2, M. Gitto, Dellacasa, Noli. All. Luccianti.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Di Santo, Faraglia F. 1, Faraglia P. 1, Gatto N., Graglia 1, Vavic N. 2, Boezi, Di Mario G., Spione 1, Voncina, Maiolatesi. All. Tafuro.

Arbitri: D’Antoni e Schiavo.

Note. Nel quarto tempo in porta Noli e Maiolatesi. Uscito per limite di falli Dellacasa (Genova) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Genova 3/7 + 1 rigore, Roma 2/6 + 2 rigori (parati).

Foto di Paolo Zeggio