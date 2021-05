Fezzanese, Fasano: “Si affrontano due squadre organizzate, alle quali piace giocare a calcio”

Genova. “Sarà un quarto di finale da giocare in 180 minuti di gioco, può succedere di tutto – afferma mister Fasano – si affrontano due squadre organizzate, alle quali piace giocare a calcio, indipendentemente dall’avversario di turno, credo e mi auguro di assistere ad una bella gara”.

Gianluca Fasano, tecnico della formazione spezzina, una delle squadre favorite al successo finale. espone in maniera lineare il suo pensiero riguardo alle due gare, che vedranno impegnate la Fezzanese e la Genova Calcio.

“La Genova Calcio è un’ottima compagine, i risultati che hanno fatto non sono casuali, ma anzi sono dovuti alla proposta di gioco messa in campo, ma noi non siamo da meno – conclude Fasano – abbiamo risposto presente alla seconda fase e quindi vogliamo giocarci le nostre carte e come sempre, alla fine, sarà il campo a decidere tutto“.