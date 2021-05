Fezzanese, Gianluca Fasano: “Ci è mancato solamente fare un gol, ma onore a loro”

Genova. La Fezzanese, dopo aver chiuso al terzo posto il girone di prima fase, esce di scena nei quarti di finale. I verdi hanno pareggiato la gara di andata con la Genova Calcio per 0-0; oggi, in trasferta, sono stati battuti 1 a 0.

L’allenatore Gianluca Fasano commenta: “È mancato solamente fare un gol. Sinceramente non mi interessa analizzare la partita: sapevamo tutto, del gol che abbiamo preso, dell’essere concentrati, le loro lunghe rimesse. È inutile: le cose si sanno, ma poi bisogna vivere le situazioni, le partite vanno vissute. Abbiamo accusato quel colpo nel primo tempo, siamo partiti un po’ contratti, però nonostante quello stavamo tenendo botta, perché ci sta: quando arrivi a giocarti un quarto di finale, dove ti giochi la semifinale, giovani o non giovani non conta più. C’è qualità, c’è organizzazione in campo che si può anche equivalere alla tua proposta. Le due partite hanno detto questo, ha avuto la meglio la Genova Calcio, onore a loro“.

Per gli spezzini termina così questa breve stagione. “Io devo solamente ringraziare questi ragazzi, perché in questi mesi hanno dato più di quello che potevano dare – afferma Fasano -, perché c’è tanta gente che lavora dalla mattina alla sera e viene a allenarsi, abbiamo chiesto sacrifici, quindi parliamo di gente che ha a cuore questa società, questi colori, e oggi ha dimostrato di tenerci ancora di più, come tutti, e questa è la cosa più importante. Dispiace perché volevamo regalare, io per primo, alla società un epilogo diverso, quanto meno il passaggio alla semifinale sarebbe stato anche meritato, se devo essere sincero”.

“Dispiace, però allo stesso tempo sono orgoglioso di tutti i ragazzi, di quello che hanno fatto. Un primo tempo da squadra un po’ contratta non cambia sicuramente l’idea e il giudizio che ho di questi ragazzi che ho ringraziato per l’esperienza che mi hanno fatto vivere. Adesso c’è solamente della grande amarezza. Onore a loro, hanno fatto la loro partita, si sono difesi, sono stati una buona squadra. Ai punti credo che avremmo meritato qualcosina in più” conclude il mister della Fezzanese.