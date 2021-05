Festa della mamma, i cuori della solidarietà al mercato di Campagna Amica

Genova. Per rendere la Festa della mamma ancora più speciale, è arrivata oggi l’iniziativa #solodalcuore promossa da Coldiretti Donne Impresa al mercato di Campagna Amica Liguria (p.zza Matteotti a Genova), per promuovere il programma “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni” di Medici con l’Africa Cuamm, programma che ha l’obiettivo di migliorare l’accesso e la qualità delle cure rivolte a tante donne, mamme e bambini, in particolare presso l’ospedale di Rumbek, in Sud Sudan, dove l’assistenza sanitaria è un diritto da promuovere ogni giorno.

“La forza delle nostre donne – afferma il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri – è anche nella capacità di mobilitazione per iniziative di solidarietà come il progetto “Prima le mamme e i bambini” con il quale le imprenditrici agricole della Coldiretti stanno raccogliendo fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan. Una rete femminile collegata a un simbolo: un cuscino a forma di cuore realizzato dalle agrisarte di Sant’Erasmo”.

“Le imprenditrici agricole ed ittiche Liguri, grazie al loro lavoro e al loro impegno – conclude Boeri – rappresentano un tassello importante della nostra Organizzazione e dell’economia regionale, ma, soprattutto, in questo difficile momento, è fondamentale supportarle per evitare chiusure che rappresenterebbero una perdita sostanziale per l’intera società”.