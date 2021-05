Campomorone. Un genovese di 26 anni e un’impiegata di 29, residente a Campomorone, sono stati denunciati ieri sera dai carabinieri per oltraggio.

I due erano stati fermati per un controllo e multati sia per violazione della normativa anti covid sia per violazione del codice della strada.

Ma non hanno preso bene i verbali e si sono messi a insultare i militari, per ui per entrambi è scattata la denuncia.