Fatture elettroniche gratuite, un modo conveniente per gestire entrate ed uscite

Un’opportunità in uso da qualche anno, ma con la quale non tutti hanno acquisito familiarità. Tra punti di forza e difficoltà, l’informatizzazione delle ricevute fiscali ha stravolto la contabilità aziendale, indipendentemente dal settore.

Questa rivoluzione sta coinvolgendo tutte le categorie di lavoratori, dai liberi professionisti agli impiegati pubblici. Piccole e grandi imprese devono adeguarsi al più presto a tale prassi, per motivi che vanno anche al di là dell’adempimento agli obblighi statali.

A trarne beneficio sono le stesse aziende, poiché la digitalizzazione consente di superare alcuni punti critici, invalicabili con i tradizionali metodi di rendicontazione. Meglio ancora se il passaggio dal cartaceo avviene con uno strumento per le fatture elettroniche gratis, a zero spese di gestione.

Definizione di ricevuta digitale

Si tratta di un documento in formato XML, trasmesso per via telematica mediante il Sistema Di Interscambio (SDI). Viene emesso dal creditore, inviato al cliente e sottoposto a verifica prima dell’arrivo al ricevente.

Il passaggio tra un soggetto all’altro non avviene in maniera istantanea, ma richiede un periodo di attesa, finalizzato ad un’eventuale conferma o ad uno scarto. Questo lasso di tempo serve per confermare la validità delle informazioni inserite e rilevare ipotetiche anomalie.

Spiegato in parole più semplici, è come se la fase di interscambio fosse presidiata da un postino. Per consegnare il file, deve preventivamente accertarsi della completezza e dell’attendibilità dei dati.

Nella nota devono figurare:

anagrafica di cliente e fornitore

indirizzo di destinazione telematica

numero e data del documento

natura, quantità e qualità dei prodotti venduti

netto a pagare, con indicazione di IVA e imponibile.

I sistemi più innovativi generano direttamente un QR code, dal quale scaricare il documento mediante scansione. Molti tipi di programma per fatture elettroniche gratis dispongono di tale opzione nel pacchetto.

Fatturazione digitale senza spese, i punti salienti

Propendere per questa opzione riduce al minimo gli sprechi di carta e libera le aree un tempo predisposte alla conservazione. Si rivela, quindi, una scelta eco-sostenibile e in linea con le esigenze di ottimizzazione degli spazi.

Inoltre consente un controllo più consapevole della contabilità e permette di effettuare ricerche più accurate tra le cartelle. La possibilità di inserire opportuni filtri (per nominativo, numero di fattura o altra parola chiave) esaurisce le operazioni di ricerca nell’arco di pochi secondi.

Anche i sistemi per le fatture elettroniche gratis dispongono di tool per automatizzare le procedure di calcolo. Le singole voci e i conteggi vengono effettuati con margini di errore prossimi allo zero. Il tutto concorre a rendere più cristallini i rapporti con clienti e fornitori, evitando brutte sorprese.

Strumenti per la fatturazione gratis, gli spazi virtuali in cui trovarli

Spesso è indispensabile scaricare un software, ma non è una regola fissa. Utilizzando credenziali di accesso personali e, in alcuni casi, certificate, l’accesso a siti web di appoggio (come banche e provider per e-mail) diventa agevole, senza la necessità di avviare alcun download.

Anche le applicazioni per smartphone e tablet sono un sistema comodo, soprattutto in mobilità. Sono leggere e adatte a chi ha molta memoria libera nel dispositivo, tuttavia richiedono aggiornamenti regolari per funzionare bene.

Da ricordare, infine, la possibilità di allegare i documenti utilizzando un indirizzo di posta certificata. In questo caso, l’inconveniente è tenere traccia dei file trasmessi, per i quali è necessario un archivio hardware.