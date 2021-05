Facoltà occupata, gli studenti: “Il rientro in presenza non cura un’università saccheggiata”

Genova. “Il rientro in presenza non è la cura per un’università da tempo saccheggiata e vuota di significato. L’intento delle istituzioni sembra essere quello di mettere un cerotto su un’amputazione”. Lo dicono in un comunicato gli studenti del collettivo Come Studio Genova, dopo gli appelli (oltre che le denunce) arrivate dai vertici dell’Università a liberare la facoltà di scienze della formazione per consentire la ripresa in presenza, richiesta che arriverebbe anche da alcuni studenti che hanno fatto sul punto una raccolta firme.

Da questa settimana alcuni dipendenti amministrativi avrebbero dovuto riprendere parzialmente in presenza presso il Disfor ma è stato prorogato lo smart working a causa dell’occupazione. E i rapporti con i vertici dell’Università si sono fatti meno ‘amichevoli’: la prima denuncia per occupazione è stata integrata altre ipotesi di reato tra cui danneggiamento.

“Riconosciamo la legittimità del desiderio, condiviso, di tornare in presenza da parte di alcuni studenti e studentesse, ma la partita che stiamo giocando è infinitamente più importante e vuole un’università diversa a partire dalle fondamenta. Non possiamo permettere che la retorica emergenziale che fa coincidere il rientro in presenza con la fine dei problemi, oscuri tutto il marcio che questo sistema ha prodotto negli anni” dicono gli occupanti

che contestano anche gli attacchi per la festa del primo maggio, “a cui si stanno appigliando coloro che a qualcosa devono pur aggrapparsi per dipingere l’occupazione come un mostro a tre teste”.

Gli studenti rivendicano la molteplicità di iniziative, assemblee e incontri che in queste settimane hanno affrontato e affrontano per parlare università, precariato, finanziamenti alle armi, privatizzazione alla sanità pubblica, la rivoluzione algerina, la guerra in Palestina, calcio popolare, conflitto in Donbass, carceri, il problema ambientale, i confini per i migranti, i fondi stanziati dal Recovery Fund, la legalità, gruppi musicali ospitati negli spazi per fare le loro prove, esposizione di opere d’arte, radio, workshop artistici, chitarre e bellezza”.

A chi li usa come “capri espiatori” replicano: “Stiamo dando fastidio agli sciacalli; inutile dire che lo avevamo preso in considerazione. Lo ribadiamo: consapevolezza, assunzione del rischio e lotta perché zitti e buoni è ormai impossibile”.