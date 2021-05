Ex Mira Lanza, Sanna (Pd): “Sul futuro dell’area più confronti con i cittadini e meno annunci”

Genova. “La discussione sull’aera dell’ex Mira Lanza in Val Polcevera a Genova deve essere riportata su un livello veritiero e trasparente. Sullo spazio pubblico, un buco urbanistico in attesa da decenni di una riqualificazione che restituisca aree e servizi alla cittadinanza, l’ennesimo ritocco al Puc approvato ieri dalla giunta di Genova, senza rendere pubblico il progetto della nuova proprietà su quello spazio, apre le porte ancora una volta a rischi speculativi e cemento”.

Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico – Articolo Uno, Armando Sanna, dopo il via libera alle modifiche al Puc comunale sull’area dell’ex Mira Lanza di Rivarolo a Genova.

Un’operazione che “rischia, così concepita, di non restituire spazi alla vallata né di rilanciare l’area – prosegue Sanna – anche perché l’unica cosa certa ad ora sono i 1500 metri quadri riservati all’arrivo di uno spazio commerciale, l’ennesimo supermercato di cui la zona già pullula”.

“Dopo decenni di promesse mai realizzate – continua il consigliere – vuoi per i vincoli o per i costi di bonifica, non sono stati coinvolti i residenti che da sempre chiedono un’attenta verifica sull’opportunità di realizzare strutture di medie e grandi dimensioni. Abbiamo anche letto tanti proclami, annunci, addirittura 400 assunzioni in loco. Ben venga ma allo stato attuale regna il mistero”.

“La difficoltà storica e cronica – conclude – che ha sempre impedito una reale riqualificazione di un’area determinante per la Val Polcevera è stata figlia dell’esigenza di dare alla valle servizi e spazi pubblici ‘ragionati’ in un contesto bisognoso di una determinata risposta. La politica del centro commerciale, che rientra certamente in una logica di autopromozione e agevole sostenibilità del progetto, è una via semplice e rapida ma che non risponde alle esigenze dei cittadini. Ci sia dunque un confronto con i cittadini, il Municipio e i soggetti direttamente interessati, che sia reale con meno annunci mirabolanti e più attenzione alla dimensione umana di un’intera Valle”.