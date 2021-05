Ex mercato di Bolzaneto, la proposta della Lega: “Anagrafe, polizia locale e spazio per i giovani”

Genova. “Area ludico, sportiva e ricreativa per i giovani del quartiere, apertura di uno sportello Anagrafe con annesso punto digitale e trasferimento della sezione della Polizia locale di Bolzaneto, attualmente decentrata in Via Reta”.

E’ la proposta presentata dalla Lega in municipio Valpolcevera alla giunta comunale con la finalità di dare alla delegazione genovese quei servizi che mancano da anni.

“La proposta che abbiamo inviato a Tursi – ha spiegato il capogruppo municipale Alessio Bevilacqua, esponente dell’opposizione – nasce proprio dalle esigenze del territorio ed è stata affrontata con i residenti e le diverse realtà delle associazioni e del commercio locale, che lamentano la mancanza o il decentramento di alcuni servizi di base difficilmente fruibili da chi vive e lavora a Bolzaneto”.

Nel merito, occorre creare uno spazio per i giovani di Bolzaneto perché fortemente richiesto dalla delegazione e ricordo che su questo anche il civ aveva promosso una raccolta firme.

L’obbiettivo è anche di realizzare un punto anagrafe con una sala digitale contenente i vari tipi di macchine per i certificati: Bolzaneto è sprovvista di un ufficio anagrafe e l’unica macchina per la stampa dei certificati si trova distante dal centro abitato.

“Infine trasferire in zona centrale la sezione della Polizia locale, ad oggi decentrata fuori dal centro urbano maggiormente abitato”, conclude il consigliere.