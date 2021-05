Esenzione pedaggi in caso di coda, la proposta del Pd in consiglio regionale

Genova. “Su code e disagi per le autostrade liguri è il momento di dire basta: la situazione non è più accettabile. Serve un meccanismo automatico per cui, quando ci sono lavori, ritardi e ripercussioni sulla viabilità scattino direttamente l’esenzione dei pedaggi per gli utenti e penali per le società che non rispettano i tempi di lavoro”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali liguri del Partito Democratico – Articolo Uno dopo l’ennesima giornata da bollino nero per la viabilità sulle autostrade della Liguria.

“Come Pd- sottolinea il capogruppo ligure Luca Garibaldi – presenteremo nei prossimi giorni una proposta di legge regionale da mandare alle Camere per chiedere di istituire questi automatismi. Il Consiglio Regionale può proporre leggi al Parlamento e quindi noi chiederemo di attivare questo meccanismo attraverso una nostra proposta. Non si può più andare avanti con i tavoli di confronto, tentando accordi di volta in volta perché sono una presa in giro. Serve una legge nazionale: cantieri veloci e tempi rispettati, chi non li rispetta paga. E quando ci sono disagi al traffico dovuti al prolungamento dei cantieri o delle ispezioni scatti l’esenzione del pedaggio. Nel frattempo Toti faccia come l’anno scorso con le ordinanze sui cantieri. Lo faccia adesso, perché la situazione sta diventando insostenibile”.