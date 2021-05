Escursionisti in difficoltà, domenica impegnativa: a Genova due salvataggi con l’elicottero

Genova. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco e i militi del 118 che in tutta la Liguria hanno dovuto soccorrere numerosi escursionisti in difficoltà.

Nei dintorni di Genova oggi l’elicottero dei vigili del fuoco è dovuto intervenire due volte. Nel primo pomeriggio una chiamata è partita dalla zona dell’Acquasanta dove un uomo era scivolato mentre camminava su un sentiero. Rimasto lievemente ferito, è stato prelevato e trasportato in volo verso l’ospedale San Martino.

Situazione analoga intorno alle 19, questa volta in alta Valbisagno, sul sentiero che conduce a Canate di Marsiglia. Nei guai è finito un giovane escursionista che dopo una caduta non riusciva più a riguadagnare il sentiero. Anche in questo caso è stato organizzato il trasporto in codice giallo verso il San Martino.