Enrico Ragni non sarà più il mister della Genova Beach Soccer

Genova. La società Genova Beach Soccer comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con Enrico Ragni per questioni personali del mister non legate ad aspetti sportivi.

Enrico lascia la GBS dopo una brillante promozione in Serie A, un decimo posto in Coppa Italia 2019 e un quarto posto nella Poule Promozione della Serie A 2019.

“La società Genova Beach Soccer ringrazia Enrico per questi splendidi anni, che hanno permesso alla nostra società di approdare in Serie A, rappresentando per la prima volta Genova nella massima competizione nazionale. Un ciclo di vittorie unico mettendo sempre al primo posto il rapporto personale con il gruppo. Auguriamo a Chicco le migliori fortune nella vita privata e nel mondo sportivo” sono le parole dei dirigenti biancorossi.