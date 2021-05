Edoardo Mura vestirà ancora la maglia verde stellata

Genova. La Sestrese, attraverso un comunicato ufficiale, rende noto che il forte attaccante Edoardo Mura vestirà anche per la stagione 2021/22 la maglia verde stellata.

“La F.S Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, annuncia, dopo quella dello staff tecnico, la conferma per la stagione 2021-2022 dell’attaccante Edoardo Mura“.

“La dirigenza è concentrata sul bellissimo presente, che il gruppo verde stellato sta regalando a tutti gli appassionati della Sestrese, pronta a giocare i play-off con le migliori otto squadre della regione, ma al tempo stesso, di intesa con lo staff tecnico, sta già lavorando per programmare la prossima stagione, ripartendo dall’ ottima base umana e calcistica della nostra attuale rosa“.

“L’accordo con Mura, è in linea con la programmazione, che vedrà la nostra squadra impegnata in un campionato difficile, ma sicuramente stimolante come l’Eccellenza, con l’obiettivo di mantenere la categoria”.

“Edoardo Mura, prima punta (leva 1994) ha realizzato nella sua carriera 64 gol in Eccellenza, 2 in Serie D e 23 in Promozione. Ad Edo un grande “in bocca al lupo” per un presente e un futuro verde stellato ricco di soddisfazioni”.