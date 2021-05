Eccellenza, Quarti di finale: Ligorna-Albenga, segui la cronaca diretta (LIVE)

Genova. Sfida di ritorno dei quarti di finale del campionato regionale calcistico di Eccellenza. Il Ligorna ospita l’Albenga. Fischio d’inizio, questo pomeriggio, ore 16:00. In palio l’accesso alle semifinali play-off.

All’andata i genovesi si sono imposti nettamente, 0 a 3 in casa degli ingauni. Alla squadra allenata da Grandoni servirà quindi un’impresa: vincere con almeno tre gol di scarto.

Tabellino:

Ligorna-Albenga 1-0 (20′ Tripoli)

Ligorna: Atzori, Bottino, Puddu, Placido, Pittaluga, Casagrande, Botta, Tracanna, Dotto, Chiarabini, Tripoli

A disp.: Prisco, Ruffino, Anselmo, Mancuso, A. De Martini, L. De Martini, Salvini, Ogliari, Cellerino. All. Monteforte

Albenga: Gianrossi, Balleri, Carro Gainza, Costantini, Carballo, Brignone, Figone, J.P. Gargiulo, T. Graziani, Lupo, Di Bella

A disp.: Scalvini, Patrucco, Vignola, Buonocore, F. Gargiulo, G. Graziani, Insolito, Calcagno, Zecchino. All. Grandoni

Arbitro: Tanzella (La Spezia). Assistenti: Lazzaro (Imperia) e Baruzzo (La Spezia)

Note: Pomeriggio tiepido. Terreno in sintetico. Angoli 0-0.

Cronaca in diretta:

6′ Ligorna in avanti. Pittaluga si incunea sulla fascia e prova a sorprendere il portiere in diagonale. Carballo, in ripiegamento, salva in prossimità della linea.

20′ GOL LIGORNA! Lancio dalle retrovie. Tripoli stoppa al volo a centro area e col sinistro mette il pallone al sette. 1-0.

I genovesi insistono. Insidiando la porta di Gianrossi, con Chiarabini e Dotto. Gli ingauni, dal canto loro, provano a ribattere. La retroguardia locale è però solida e attenta.

30′ Ligorna vicino al raddoppio. Chiarabini scende sulla destra e serve Tripoli. L’ex attaccante del Savona, in una sorta di rigore in movimento, calcia a lato.