Eccellenza, playoff: Sestrese contro Finale, la cronaca in diretta

Genova. Con la disputa della gara di andata dei quarti di finale, scatta la fase ad eliminazione diretta, che porta le otto squadre rimaste in lizza a contendersi la vittoria del torneo di Eccellenza.

Le classifiche dei due gironi si azzerano, conterà quindi interpretare al meglio la partita nei centottanta minuti a disposizione.

La Sestrese di mister Corrado Schiazza arriva a giocare questo doppio match con la tranquillità, come dice lo stesso allenatore, di non aver niente da perdere, mentre il tecnico finalese Pietro Buttu, non vuol cadere nel tranello di sentirsi favorito, spronando i suoi giocatori a giocare una grande gara.

Agli ordini del sig. Giovanni Moro (Novi Ligure), coadiuvato da Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure) e Noureddine Benou (Genova) le due compagini scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Sestrese: Rovetta, Tecchiati, Delgado, Padovan, Ansaldo, Vagge, Trocino, Caramello, Akkari, Sighieri, Mura.

A disposizione: Bassu, Bazzurro, Ardinghi, Lanza, Dorno, Matzedda, Stefanzl, Di Sisto, Piroli.

Finale: Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, De Benedetti, Faedo, G. Buttu, Rocca, Odasso, Tripodi.

A disposizione: Fresia, Ponzo, Fazio, Andreetto, Murizzi, Messina, Tobia, Molina Borja, Fabbri.