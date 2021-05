Eccellenza, giudice sportivo: pesanti sanzioni per la Cairese, prossima avversaria del Rivasamba

Cairo Montenotte. Il concitato post partita con il Finale è costato caro alla Cairese. Il giudice sportivo ha sanzionato la società valbormidese ed alcuni suoi tesserati.

Mario Benzi, allenatore della Cairese, è stato squalificato per due gare perché “al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara con fare provocatorio ed aggressivo, bloccandolo ancora sul terreno di gioco e rivolgendogli frasi fortemente irriguardose”.

Matteo Giribone, dirigente della Cairese è stato inibito fino al 30 giugno perché “al termine della partita, pur non presente in distinta, veniva faccia a faccia con il direttore di gara, in modo minaccioso e aggressivo, impedendogli di fare rientro negli spogliatoi con il proprio corpo ed alcune spinte di lieve intensità e rivolgendogli espressioni irriguardose e minacciose; allorquando il direttore di gara gli faceva presente che, non essendo presente in distinta, non era autorizzato a trovarsi lì, gli rispondeva che era il direttore sportivo e che poteva fare quello che voleva, esprimendo ulteriore dissenso per la direzione di gara”.

Matteo Lecquio, massaggiatore della Cairese, è stato squalificato fino al 10 giugno perché “al termine della gara, si avventava in campo con toni e modi minacciosi contro un calciatore avversario, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose ed ingiuriose e rendendo necessario l’intervento di diverse persone per evitare lo scontro fisico”.

La Cairese è stata multata di 175 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito l’ingresso nell’area riservata ad un proprio tesserato, non presente in distinta, il quale, al termine della partita, veniva faccia a faccia con il direttore di gara, in modo minaccioso e aggressivo, impedendogli di fare rientro negli spogliatoi con il proprio corpo ed alcune spinte di lieve intensità e rivolgendogli espressioni irriguardose e minacciose; allorquando il direttore di gara gli faceva presente che, non essendo presente in distinta, non era autorizzato a trovarsi lì, gli rispondeva che era il direttore sportivo e che poteva fare quello che voleva, esprimendo ulteriore dissenso per la direzione di gara; inoltre, per il comportamento tenuto da parte di alcune persone presenti in tribuna e riconducibili alla società, le quali, dal minuto 27 del secondo tempo e fino al rientro negli spogliatoi al termine della partita, rivolgevano espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale”.

Per quanto riguarda i calciatori, Lorenzo Facello (Cairese) è stato squalificato per due giornate.

Matteo Piana (Cairese) e Giuseppe Bertuccelli (Rapallo Rivarolese) dovranno saltare il prossimo incontro.